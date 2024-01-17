Üye Girişi
Haberler

Beypazarı ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Güncelleme:
Abone Ol

Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları 43. Şube Şefliği, Beypazarı Karaşar, Beypazarı Kıbrısçık arası bağlantı yolunu kullanacak sürücülerin,1650 rakımlı Ahlatlık ve Burgaz ile Karagöl arasında kalan bölgede yoğunlaşan sis dolayısıyla görüş mesafesi azaldı.

Yetkililer, sis yoğunluğu olan alanlarda ve çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Kıbrısçık Beypazarı Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title