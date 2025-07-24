Beyoğlu'nda patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın zemin katında yer alan bir büfede gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Çöken binanın enkazı belediye ekipleri tarafından kaldırılmaya başladı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta yer alan 3 katlı binanın zemin katındaki büfede gece saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
PATLAMADA BİNA ÇÖKTÜ
Patlamanın ardından binanın büyük kısmında çökme meydana gelirken olay anında iş yerinde ve binada kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti. Patlamanın şiddetiyle çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu.
HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Patlamanın yarattığı hasarın izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Çöken binanın moloz yığınları sokağı kaplarken belediye ekipleri kontrollü olarak enkazı kaldırmaya başladı.