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Beyoğlu'nda park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Beyoğlu'nda park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Irmak Sokak'ta park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Ekipler, aracın kundaklanma ihtimali üzerinde duruyor.

Beyoğlu'nda park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Irmak Sokak'ta park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede durumu fark eden otomobil sahibi, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay sırasında ellerinde yanıklar oluşan araç sahibine ambulansta müdahale edildi.

Ekipler, aracın kundaklanma ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

Beyoğlu İtfaiye Güncel Haberler

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