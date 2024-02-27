Beyoğlu'nda İki Katlı Ahşap Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

???????Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iki katlı yapıyı sararken, sakinler hızlıca binayı boşalttı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Lojman olarak kullanılan ahşap binada Nusretiye Camisi imamı ve müezzininin kaldığı öğrenildi.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.