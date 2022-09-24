Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisini Denizle Buluşturan İmamoğlu: "Bizi Mahkeme ile Engellemeye Çalışanlar Asla Başaramayacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde Kavaklıdere Yaşam Vadisi’nin açılışında “Bir avuç insanın bizi engelleyici bizi kötüleştirmeye ve durdurma çabalarını görüyoruz. Saçma sapan bir dava ile bile bizi. Mahkum etmeye çalışan aklı ediyorlar. Ülkemize hukuka, adalete dönük yazık ediyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü bizi izleyen, yaptığımız işleri içselleştiren İstanbullu hemşerilerim, 16 milyon insanımız var. Hatta bu ülkenin 86 milyon vicdanlı vatandaşları var, başaramayacaklar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Kavaklıdere Yaşam Vadisi'nin açılışında "Bir avuç insanın bizi engelleyici bizi kötüleştirmeye ve durdurma çabalarını görüyoruz. Saçma sapan bir dava ile bile bizi. Mahkum etmeye çalışan aklı ediyorlar. Ülkemize hukuka, adalete dönük yazık ediyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü bizi izleyen, yaptığımız işleri içselleştiren İstanbullu hemşerilerim, 16 milyon insanımız var. Hatta bu ülkenin 86 milyon vicdanlı vatandaşları var, başaramayacaklar" dedi.

İstanbul'da Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nin son etabı tamamlandı. İBB'nn "150 Günde 150 Proje" kapsamında İstanbul'a kazandırdığı 4,5 km uzunluğundaki, 301 bin 700 metrekarelik alana sahip Kavaklıdere Yaşam Vadisi; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile İstanbulluların katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, insanın kendi evinde kendi koşularıyla olmasının ayrı bir mutluluk olduğunu belirterek, İstanbul'da beton vadiler yerine yaşam vadileri döneminin başladığını ve boş alanların yeşil alanlara dönüşesiyle insanların yaşama dair umutlarının güçlendiğini söyledi. Yaşam Vadisinin Beylikdüzü'nde yaşamı nasıl değiştirdiğini ilçe sakinlerinin çok iyi bildiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"AKIL MANTIKLA YEŞİLE, DİĞERİYLE BETONA: Değişimi ve dönüşümü burada yaşamanın İstanbul'a dair hayallerimizi de pekiştirdiğimizi belirtmek isterim. Bu doğal hava koridorları, onun sunduğu oksijen ve sağlıklı yaşam sağlıklı nesiller demek. İşin içine bilimi ve tekniği katarak bu güzel eseri ortaya çıkardık. Size dönüşümü iki yönlü anlatacağım. Akılla, mantıkla nereye; diğeriyle nereye diye. 90'lı yılların ilk yarısında Emlak Konut tarafından Gölet diye bir proje hayata geçirilmişti. O güzel yeşil alana gidip bakıp biz de burada dönüşümü bir an önce gerçekleştirmeliyiz diye gayret gösteriyorduk. İlçe belediye başkanı olduğumda ilk proje oyarak Beylikdüzü Yaşam Vadisini hayata geçirdik. 6 yıldır doğru akıl, teknik akıl, vatandaşını düşünen akıl, 6 yıl gibi bir sürede bu şehre 1,5 milyon metrekareye yakın yeşil alan kazandırdık. Rıfat Ilgaz Caddesi'ni de bitirmek üzereyiz. Onun da o bölümden Migros'a ve E5 uzayan kolu olacak bizim yaşam vadisinin. Hayal ettiğimiz gibi, 32 yıl sonra, 20 yaşında hayal eden bir genç delikanlı olarak büyük keyfini yaşıyorum. Bu şehrin gençlerine ve çocuklarına diyorum ki güzel şeyler hayal edin. Hayal edin ve çok çalışın. Ahlaklı ve adil olun. Mutlaka kazanırsınız ve o hayalinizi gerçekleştirirsiniz. Aynen bugün yaşadığımız gibi. Gölet projesinde ise başka hakim akıl devreye girdi. Başakşehir ve o dönemin suskun İBB'si ve bu dönemin Emlak Konut'u iş birliğiyle, o güzelim alan betona döndü. Haliç kıyılarından Silivri'ye, Pendik'ten Ayamamaya, Çekmeköy'den, Baltalimanı'na, Tuzla'dan Ortaköy'e, Kurbağalıdere'den diğer nice projelere kadar İstanbul genelinde 21 yaşam vadisini hayata geçirmenin yoğun çabası içinde olduklarını ifade eden İmamoğlu, şehrin kaynaklarını bir avuç insanı mutlu edecek saçma sapan işlere değil 16 milyon insanını mutlu edecek projelere ayırdık.

HUKUKA VE ÜLKEMİZE YAZIK EDİYORLAR: İstanbul'da çok kararlı bir yönetim ve çok kararlı bir halk var. Bu kararlık bu şehri çok güzel bir dönüşüme kavuşturacak. Bir avuç insanın bizi engelleyici bizi kötüleştirmeye ve durdurma çabalarını görüyoruz. Saçma sapan bir dava ile bile bizi. Mahkum etmeye çalışan aklı ediyorlar. Ülkemize hukuka, adalete dönük yazık ediyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü eminim ki bizi izleyen, takip eden, yaptığımız işleri anlayan ve içselleştiren İstanbullu hemşerilerim, 16 milyon insanımız var. Hatta bu ülkenin 86 milyon vicdanlı vatandaşları var, başaramayacaklar. Dürüst insanlar bu ülkede kazanmaya devam edecek. Gücümü ve enerjimi sizlerden aldım. Almaya devam ediyorum. Gerçekten hepinize yürekten teşekkür ediyorum"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da İstanbul'un özellikle son 20 yılda rant kaygısıyla betonlaşmaya teslim edildiğini belirterek, rant yaratma aracı olarak kullanılan projelerin kamusal alanları halktan kopardığını ve sosyal yaşamı zayıflattığını söyledi. Başkan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin, bu durumu tersine çevirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunun altını çizen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

BAŞKAN İMAMOĞLU İLE BİR HAYAL KURDUK: Kısa süre önce kamuoyuyla paylaşılan İstanbul Vizyon 2050 çalışması da bu çabanın önemli bir göstergesi, kentimizin daha adil, yeşil ve yaşanabilir bir geleceğe sahip olması için ideal bir yol haritasıdır. Biz Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanımızla beraber bir hayal kurduk. Kentimizde ortak yaşamı güçlendirmenin, kentimize müşterekler kazandırmanın hayaliydi bu. Beylikdüzü'nde hayata geçirdiğimiz her projede odağımıza bu ortaklaşma fikrini koyduk. Ne mutlu ki, 2019'dan itibaren, sadece Beylikdüzü değil, Ekrem İmamoğlu liderliğinde İstanbul'un tamamı bu ortaklaştırıcı anlayışa kavuştu. Yaşam Vadisi sadece bir park değil, Beylikdüzü halkının hayatına enerji, mutluluk ve özgürlük hissini katan bir ortak yaşam alanı. Gençlerin buluşma yeri, İstanbulluların nefes aldığı örnek bir vaha. Toplam 7 km uzunluğunda 1 milyon 200 bin metrekarelik yeşil alanı kentimize kazandırdık. Ekrem başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum."

Törende konuşmaların ardından kurdele Başkan İmamoğlu ve Murat Çalık ile diğer katılımcılar kurdele keserek Kavaklıdere Yaşam Vadisi'nin açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu ve beraberindekiler, golf arabalarıyla vadiye gezerek, vatandaşlarla sohbet etti ve İSKİ yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Törenin ardından alanda Çal Grubu da "Doğa İçin" konseptli bir konser verdi.

300 BİN METREKARELİK YENİ YEŞİL ALAN

Beylikdüzü'nde 1. ve 2. Etapları ilçe belediyesi tarafından daha önce bitirilen Yaşam Vadisi'nin son etapları da tamamlanmıştı. Hayata geçirilen 4 bin 550 metre uzunluğunda ve 301 bin 700 metrekarelik Beylikdüzü Kavaklıdere Yaşam Vadisi'nde; çeşitli sosyal aktivitelerin yapılabileceği meydanlar, kütüphane, okuma alanları, oyun tünelleri, engelsiz çocuk oyun parkları bulunuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla Beylikdüzü Yaşam Vadisi, denizle de buluşmuş oldu.

İSKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle dere ıslahı gerçekleştirildi. 2.185 metre atıksu, 3.975 metre yağmursuyu kanalı yapıldı. Böylece Marmara Denizi'ne karışan atık sular Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırıldı.

Birçok etkinliğin düzenlenebileceği yeşil amfi, yürüyüş ve bisiklet yolu parkurları, seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları, bitki tünelleri, havuzlar, street workout egzersiz parkları, geri dönüşüm parkı, sanat atölyeleri ve sahil seyir gruplarından oluşan yaşam alanları yer alıyor. Tüm bu çalışalar 500 milyon liraya al oldu.

21 VADİ PROJESİNİN 5'İ TAMAMLANDI

Proje sayesinde Kavaklıdere çevresinde meydana gelen kirli görüntüler tarihe karıştı. Bölge halkının ve tüm İstanbulluların faydalanabileceği, nefes alabileceği yaşam alanları haline dönüştürüldü. İBB, İstanbul genelinde 21 yaşam vadisi yapımını planladı. Haziran 2019'dan bugüne kadar; Hacetderesi Yaşam Vadisi 1. Etap, Beylikdüzü Yaşam Vadisi 3. 4. ve 5. Etap, Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve Yaşam Vadisi 1. Etap, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap ile Pendik Yaşam Vadisi 1. Etap bitirilerek hizmete açıldı. 12 yaşam vadisi projesinin yapımı sürerken, 7 yeni vadinin yapımı ise planlandı.