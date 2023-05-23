Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu

TOKAT'ta beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen emekli A.A.'nın (67) bağışlanan organları, 3 ilde 5 hastaya can ve ışık olacak.

Kent merkezinde yaşayan A.A. adlı erkek, 13 Mayıs'ta beyin kanaması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan ve 10 gündür yaşam mücadelesi veren A.A.'nın beyin ölümü gerçekleşince, ailesinin onayıyla organları bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan 2 böbreği, 1 karaciğeri ve 2 korneası, 5 hastaya nakledilmek üzere hava ve kara yoluyla Sivas, Samsun ve Erzurum'a gönderildi.