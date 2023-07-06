BEYAZIT'ta Silahlı Çatışma Davasında 3 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi

BEYAZIT'ta 23 Mayıs 2022'de meydana gelen iki taraf arasında çıkan ve çapraz ateş arasında kalan Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece dosyada 2 tutuklu sanık kaldı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel