Besni'de Karşı Yöne Geçen Otomobil Kazası: 5 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde refüjden karşı yöne geçen bir otomobil, diğer araca çarptı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde refüjden karşı yöne geçen otomobilin gelen diğer araca çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin B.'nin kontrolünden çıkan 27 KF 047 plakalı otomobil, refüjden karşı yöne geçerek Ersan K.'nin kullandığı 58 ABU 817 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Kazada her 2 araçtaki 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel