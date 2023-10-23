Haberler ›› Güncel ›› Besni'de Karşı Yöne Geçen Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Besni'de Karşı Yöne Geçen Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde refüjden karşı yöne geçen bir otomobil, diğer araca çarptı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.