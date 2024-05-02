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Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler anıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi anarak rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti. Ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın hazırladığı şarkıyı da paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın 29 işçinin anısına hazırladığı şarkıyı da paylaştı.

Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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