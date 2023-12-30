Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi yapıldı.

Birleşik Filistin Ulusal Komitesi'nin Adenauerplatz Meydanı'nda düzenlediği gösteriye yaklaşık 1200 kişi katıldı.

Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Burada yapılan konuşmalarda Alman hükümetinin İsrail yanlısı tutumu eleştirilerek, "Bu hükümet İsrail'e olan silah ihracatını 10 kat arttırdı. Halbuki çatışma bölgelerine silah verilmeyeceği sözünü vermişlerdi. Utanın Olaf Scholz, utanın Annalena Baerbock." ifadeleri kullanıldı.

Göstericiler, daha sonra Berlin'in en işlek ve alışveriş caddesi olan Kudamm'da yürüdü.

Yürüyüşte, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor", "Scholz tek kelime etmiyor", "Filistin'e ve Gazze'ye özgürlük", "Yaşasın Filistin", "Gazzeli çocuklar yaşamak istiyor ama Almanya buna karşı" sloganları atıldı.

Göstericiler yürüyüşte dev bir Filistin bayrağının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Savaşı durdurun", "Soykırımı durdurun", "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.