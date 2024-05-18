Türk Mutfağı Haftası'nda Ege Bölgesi yemekleri Belgrad'da tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi yemeklerinden örnekler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un ev sahipliğinde, Ege'ye ait lezzetler misafirlere sunuldu.

Belgrad'ın ünlü restoranlarından birinde düzenlenen davete, yerel yetkililerin yanı sıra yemek bloggerları ve sosyal medya fenomenleri katıldı.

Büyükelçi Aksoy, yaptığı açıklamada, bu sene Ege Bölgesi lezzetlerinin tanıtıldığını ifade ederek, Belgrad'ın önemli turizm lokasyonlarından bir restorana Türk yemeklerini de getireceklerini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesindeki yemekleri dünyaya tanıtmak istediklerine işaret eden Aksoy, "Türk mutfağı sadece dönerden, kebaptan ibaret değil. Sırbistan'ın tüm kesimlerinden ve özellikle de yeme içme sektöründen kişileri, üst düzey bürokratları, sanatçıları, Türk mutfağının değerini anlayabilecek ve bunu yayabilecek kişileri bu etkinliğimize davet ettik." dedi.

Sırpların Türk dizilerine çok ilgi duyduğunu aktaran Aksoy, o dizilerde yemekleri de gördüklerini ve onları tatmak için de sıklıkla Türkiye'yi ziyaret ettiklerini belirtti.