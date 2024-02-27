Belen ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde, Ilıca Deresi mevkisinde makilik alanda çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Belen ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ilıca Deresi mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürdü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.