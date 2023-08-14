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Belen'de Paniğe Neden Olan Yılan Yakalandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde paniğe neden olan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde paniğe neden olan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde yılan gören vatandaşlar, Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İskenderun İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğal ortamına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Hatay Belen Güncel Haberler

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