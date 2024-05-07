Belçika'da öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto etti

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine kara saldırısının durdurulması talebiyle eylem başlattı.

Başkent Brüksel'in köklü yükseköğrenim kurumlarından Brüksel Özgür Üniversitesinde öğrenciler, kampüsün merkezindeki Fizik Eğitimi Enstitüsünü "işgal ettiklerini" duyurdu.

" Filistin'e destek vermek insanlığın yanında durmaktır" yazılı döviz açan öğrenciler, sabah saatlerinde Filistin bayraklarıyla üniversite girişinde toplanarak sloganlar attı.

Daha sonra işgal ettikleri binada toplanan öğrenciler, açıkladıkları bildiride "İsrail'in 1,5 milyon Filistinlinin sıkıştığı Refah kentine kara saldırısının durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapmayı amaçladıklarını" dile getirdi.

Eylemin 3 gün sürmesini planladıklarını ifade eden öğrenciler, bu sürede derslere girmeyeceklerini duyurdu.

Gent Üniversitesinde de eylem başlatılmıştı

Belçika'nın Gent Üniversitesinde de öğrenciler, dün okul yönetiminin İsrail'de soykırıma doğrudan ya da dolaylı suç ortaklığı yapan kuruluşlarla tüm bağlarını açıklaması ve bunları kesmesi amacıyla eylem başlattıklarını duyurmuştu.

Öğrenciler, çadırları ile 3 gün kampüsteki ana binada kalacaklarını bildirmişti.