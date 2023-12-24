Beijing'deki enerji tesislerinde robot köpekler görev aldı
Çin'in başkenti Beijing'i etkileyen soğuk hava dalgası nedeniyle enerji talebi arttı. Başkentteki enerji tesislerinin denetiminde robot köpekler kullanıldı.
Robot köpeğin çeşitli görüntüleri
Çin'in başkenti Beijing'i etkileyen soğuk hava dalgası enerji talebinin artmasına neden oldu. Yoğun talep karşısında başkentteki enerji tesisleri yoğun şekilde denetlenirken, robot köpekler de bu denetimlerde görev aldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)