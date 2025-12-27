BBP Genel Başkanı Destici: Suçta caydırıcılığı yok ediyorsa bu düzenlemelerin faydası değil zararı vardır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Maalesef bizde suçun karşılığı verilmiyor. Mahkemede verilse bile daha sonra birtakım yargı paketleriyle infaz düzenlemeleriyle maalesef suçlular, suçun gerçek cezasını çekmeden salıveriliyor. Son yargı paketinde de 50 binden fazla mahkum salındı. Elbette bu tür düzenlemeler yapılabilir ama suçta caydırıcılığı yok ediyorsa bu düzenlemelerin faydası değil zararı vardır" dedi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli Büyük Mahalle Başkanları Buluşması, İzmit ilçesindeki bir düğün salonunda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Destici'nin yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İl Başkanı Metehan Küpçü, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

'ASGARİ ÜCRETİ EN AZINDAN AÇLIK SINIRININ ÜSTÜ OLAN 33 BİN LİRANIN ÜZERİNE TAŞIMALIYIZ'

Programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin 33 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini belirterek, "Aile yapımız ciddi tehdit altında. Boşanmalar son yıllarda inanılmaz bir şekilde artmış vaziyette. Buna karşılık evliliklerin azaldığını görüyoruz. Daha da kötüsü çocuk sayısının hızlı bir şekilde aşağıya doğru düştüğünü görüyoruz. Son 7 yılda 2017 yılında çocuk doğum oranı aile başına 2.1 iken, bugün 1.4 seviyelerine gelmiş. Tam üçte biri kaybolmuş. Dünya ortalaması 2.1 ama biz çok altındayız. Tedbir alınmazsa, eyleme geçilmezse, sadece konuşmada kalırsa korkarım ki aşağı doğru gitmeye devam edecek. 2017 yılında sadece 3 ilimizde aile başı doğum oranı 1.5 ve altındayken, bugün 60'ın üzerinde ilimizde 1.5'in altına düştü. Bu Türkiye için ve Türk milleti için büyük bir tehdittir. Nüfus varsa toplum vardır. Nüfus varsa millet vardır. Millet varsa devlet vardır. Eğer biz bu coğrafyada, Anadolu'da demografik olarak azınlığa düşersek ne devletimizi bırakırlar, ne ülkemizi bırakırlar, ne de milletimizi bırakırlar. Onun için buna çare üretmek zorundayız. Bunun için aileleri desteklemek zorundayız. Özellikle geliri düşük aileleri; yani tek asgari ücrete mahkum kalan haneleri, tek emekli maaşına mahkum kalan haneleri, küçük esnafımızı, küçük çiftçimizi desteklemek zorundayız. Emekli maaşlarımızı 2023 ocak seviyesine getirmek zorundayız. Asgari ücreti en azından açlık sınırının üstü olan 33 bin liranın üzerine taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIMIZ GÜNDE 6 SAAT ÇALIŞMALI'

Toplumun temel direği olan annelerin yaşamını kolaylaştırmanın gerekliliğine vurgu yapan Destici, şunları söyledi:

"Biz dedik ki 'Çalışan kadınlarımız işe bir saat geç gitsin, bir saat erken gelsin. Cumartesi pazar çalışmasın. Yarım gün tatiller kadınlarımız için tam gün olsun ki ailesine, çocuğuna yettiği kadar vakit ayırabilsin'. Çünkü çalışan kadınlarımızın yükü çok ağır. Bir taraftan erkekler kadar mesai harcayacak ama evde yemek, çocuk, bulaşık onu bekleyecek. Bu kadınlarımıza bir haksızlık. Onun için çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli ve kadınlarımız günde 6 saat çalışmalı. Bunda biz ısrarcıyız ve bunun aile hayatına ve çocuk doğum oranına da büyük bir katkı getireceğini düşünüyoruz."

'İNFAZ DÜZENLEMELERİYLE MAALESEF SUÇLULAR, SUÇUN GERÇEK CEZASINI ÇEKMEDEN SALIVERİLİYOR'

11'inci Yargı Paketi kapsamında 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan düzenlemeden yararlanan hükümlülerin tahliyeleri değerlendiren Destici, "Eğer bir suç önlenemiyorsa, önlenmeyi bir kenara bırakın artıyorsa ilk bakmamız gereken noktalardan bir tanesi suçlara verilen cezaların yeterli olup olmadığıdır. Maalesef bizde suçun karşılığı verilmiyor. Mahkemede verilse bile daha sonra birtakım yargı paketleriyle infaz düzenlemeleriyle maalesef suçlular, suçun gerçek cezasını çekmeden salıveriliyor. Son yargı paketinde de 50 binden fazla mahkum salındı. Elbette bu tür düzenlemeler yapılabilir ama suçta caydırıcılığı yok ediyorsa bu düzenlemelerin faydası değil zararı vardır" şeklinde konuştu.

'İDAM ETSEYDİK, BUGÜN O TERÖRİSTLERİN ADI KONUŞULUYOR OLMAYACAKTI'

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik yürütülen süreç hakkında konuşan Destici, şöle devam etti:

"Biz geçmişte idamı kaldırmayıp, uygulasaydık terörist başı Öcalan başta olmak üzere, onlarca bebeği, öğretmeni, binlerce askerimizi, polisimizi katleden, bombalar patlatıp, yüzlerce vatandaşımızı birden şehit eden teröristleri idam etseydik, bugün o teröristlerin adı konuşuluyor olmayacaktı. Biri İmralı'dan konuşuyor, öbürleri şehir şehir gezdirilip devlete meydan okumaya devam ediyorlar. Açıkça silahlı terör çağrısı yapıyorlar. Açıkça bu devleti yıkmaktan, bu ülkeyi bölmekten bahsediyorlar. Asla geri adım atmış değiller. Hepimiz isteriz terörsüz Türkiye olsun, bu ülkede bir tek silah patlamasın, bir tek kişinin canı yanmasın. Ama bir de gerçek var karşımızda. 41 yıldır devletimizi yıkmaya, ülkemizi parçalamaya, milletimizi bölmeye çalışan kanlı ve hain bir terör örgütü var. Bunlar emellerinden asla vazgeçmiş değiller. Çünkü kendi iradeleri yok. Bunların ipi emperyalistlerin ve siyonistlerin elinde. Bunların tasması ABD ve İsrail'in elinde. Onun için biz diyoruz ki 'Başından itibaren şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacaklarmış, bıraksınlar.' Bundan kimse rahatsız olmaz. Kendini feshedecekmiş, etsin. Konuşulanla gerçek aynı değil. PKK şu anda silah bıraktı mı? Bırakmadı. 10-15 kişi geldi kazanın içine silah attı, döndü geri gitti. Silahı kazanın içine attıktan sonra gidip Türk askerine teslim olup, yargıya kendisini emanet etmesi gerekiyor. Mağaralarına gittiler orada başka silahları yok mu? İran'daki, Irak'taki, Suriye'deki yapı devam ediyor. Kendilerini feshetmediler. Ne diyor haklı olarak AK Parti raporunda 'Tüm unsurlarıyla silah bırakmadan, tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden herhangi bir yasal adım atılamaz' evet, atılmamalıdır. Onlar da ne diyor 'Siz önce yasaları çıkartın, biz sonra silahları bırakırız'. Öyle yağma yok önce silahlarınızı tüm gruplarla birlikte, tüm unsurlar İran'daki, Irak'taki de, Suriye'deki de bırakacak, Avrupa dahil hepsi kendini feshedecek, ondan sonra gelir konuşulur."

Programın ardından Destici, üst kattaki düğün salonunda düzenlenen Nursena Özdemir ile Onur Memiş'in nişan törenine katıldı. Destici, çifti ve ailelerini tebrik ederek mutluluklar diledi.