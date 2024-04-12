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Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Yoğunluğu Arttı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili geri dönüş yolculuklarının başladığını, bu nedenle trafik yoğunluğunun yeniden arttığını bildirerek, trafik kurallarına uyulmasını istedi. Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde toplam 48 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi x hesabından yaptığı açıklamada; bayram tatili geri dönüş yolculuklarının başladığını,  trafik yoğunluğunun tekrar arttığını belirtti. Bayram tatilinin ilk 6 gününde trafik kazalarında toplam 48 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri paylaşarak, uyarılarda bulundu:

"Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti.  Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 6. günü olan 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 635  trafik kazası meydana geldi. 391 bin 472 araç denetlendi, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886  araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayramın ilk 6 gününde toplam (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 6 bin 184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: ANKA / Güncel

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