Bayraklı Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe genelinde süren yol yenileme, bakım, onarım, kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sandal, Mansuroğlu'ndan Smyrna'ya oradan da Osmangazi Mahallesi'ne kadar yağmur suyu ızgaralarından, kilit parkeye, kaldırımlardan, kavşak, orta refüj, bulvar düzenlemelerine ve asfalta kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiği yol, yağmur suyu kanalı ızgarası yenileme, asfaltlama ve kilit parke çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu kapsamda İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Onur Emrah Yıldız, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanı İbrahim Gürbüz, İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi bürokratları ile birlikte ilçede yürütülen çalışmaları gezerek incelemelerde bulundu. Bu kapsamda Mansuroğlu Mahallesi 283/1, 286/6, 287 sokak ve çevresindeki yol yenileme çalışmalarının halkın ihtiyaç duyduğu şekilde kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. İbrahim Abilov Meydanı ile Haydar Aliyev caddesinin kesişimindeki yol ve kaldırımlarda da düzenlemeler yapılacak. Smyrna Meydanını da kapsayan Manas Bulvarı ve Sakarya Caddesi ile Osmangazi Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde de asfalt, kilit parke, kaldırım, bordür taşı ve yağmur suyu ızgaralarının yenilenmesi işlemleri kış ayları öncesi bitirilecek.

"ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

İlçede ihtiyaç duyulan her mahallede, cadde ve sokağında çalışmaların devam ettiğini ve edeceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Daha yaşanabilir, daha modern bir Bayraklı için çalışıyoruz" dedi.