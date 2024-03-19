Batman'da nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 6 şüpheli gözaltına alındı
DEM Parti tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK lehine slogan atan bir grup, polisin müdahalesi sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 6 şüpheli gözaltına alındı.
Dem Parti tarafından Hilal Mahallesi Belediye Fuar Alanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşma yaptı.
Etkinliğin ardından bir grup, terör örgütü PKK lehine slogan attı.
Uyarıya rağmen dağılmayan ve taş atan gruba polisin müdahalesi sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.