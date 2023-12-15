Batman'da Husumetliye Yardım Eden Şüpheliler Tutuklandı

BATMAN'da husumetlisinin oğlu Fatih Durmaz'a (14) 6 el ateş ederek ağır yaralayan Enis S.'nin (26) kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 şüpheliden Şemdin İlhan, mahkemedeki ifadesinde, "Attığı konuma gittiğimizde, 'Beni Batman'a götürmeyin, beni orada vururlar, köyüme götürün. Köyümdeki jandarmaya teslim olacağım' dedi. Biz de Kozluk ilçesi Tuzlagözü köyündeki jandarmanın yakınındaki okulun oraya bıraktık" dedi. Enis S.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, 28 Kasım'da Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 2021'de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı. Ailesinin iş yerine giden Fatih Durmaz'a, arkasından gelen babası Nizamettin Durmaz'ın husumetlisi Enis S., tabancayla 6 el ateş etti. Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden 5 kurşunla yaralanan Fatih, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Fatih Durmaz'ın tedavisi sürerken saldırı anları ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tabanca seslerinin ardından Enis S.'nin koşarak uzaklaştığı, Fatih'in ise karnını tutup, bağırarak iş yerindeki yakınlarının yanına gittiği, daha sonra hafif ticari araca bindirilerek hastaneye götürülmesi yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.'ye yardım ettiği tespit edilen Şemdin İlhan (20), Serhat İlhan (19) ve Rahman İlhan (20), polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enis S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AĞABEYİ, 'SAKIN TESLİM OLMASIN' DEMİŞ

Tutuklanan şüphelilerden Şemdin İlhan, mahkemedeki ifadesinde, ağabeyi Emrah'ın, Enis'e teslim olmamasını söylediğini belirterek, "28 Kasım akşam 10.00 sıralarında, tanımadığım ve hatırlamadığım bir sosyal medya kullanıcısı tarafından gelen sesli aramayı gördüm. Telefonu açtığımda arayan Enis S. idi. 'Aileme söyleyin, iyiyim' dedi ve kapattı. Ben de akıl almak için amcaoğullarım Rahman ve Serhat'ı arayıp, bahçeye çağırdım. Onlara Enis' in aradığını, böyle bir durum olduğunu söyledim. O sırada Enis tekrar aradı, telefonu ben açtım. Enis 'Beşiri ilçesinde bir köydeyim, gelip beni buradan alın' dedi. Ben almak istemedim, ancak amcaoğullarım 'Arkadaşımızdır gidip alalım' dedi. O sırada Rahman, Enis'in ağabeyi E.'yi aradı. E.'ye, 'Enis iyi, merak etmeyin' dedi. Sonrasında E. de 'Sakın teslim olmasın' dedi. Enis ise 'Teslim olacağım' dedi. Sonrasında da 'Gelip beni alın, Kozluk'ta teslim olacağım' dedi. Rahman da bunu söylemek için ağabeyi E.'yi tekrar aradı, ancak E. telefonu açmadı. Enis, bilmediğim bir numaradan amcaoğlum Serhat'a bir konum attı. Serhat bir taksiciyi aradı. Üçümüz taksiye bindik. Konumun gösterdiği Beşiri'deki bir köye gittik. Enis tekti, araca aldık. 'Ne oldu' dedik, 'Birisini vurdum' dedi. Telaşlıydı. Başka bir şey anlatmadı. Üstünde de silah görmedim, bize silahtan da bahsetmedi. 'Beni Batman'a götürmeyin, beni orada vururlar, köyüme götürün. Köyümdeki jandarmaya teslim olacağım' dedi. Biz de Kozluk ilçesi Tuzlagözü köyündeki jandarmanın yakınındaki okulun oraya bıraktık. Bana sabah teslim olacağını söylediği için polise ihbar etmedim" diye konuştu.

'7 YILLIK ARKADAŞIM, İHBAR EDEMEDİM'

Tutuklananlardan Rahman İlhan ise ifadesinde Enis'in 7 yıllık arkadaşı olduğu için ihbar edemediğini belirterek, "Enis'i saklamak ya da kaçmasını sağlamak için ona yardım etmedim. Arkadaşım olduğu için yardımcı oldum. Ayrıca kendisini polise ihbar etmediğim için de pişmanım. Enis kendisi teslim olacağını söyledi. O yüzden jandarmanın yakınına bıraktık" ifadelerini kullandı.