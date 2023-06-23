Batman'da çıkan yangında 400 dönüm buğday küle döndü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köyü Şahbe mezrasında buğday tarlasında çıkan yangında 400 dönüm buğday küle döndü.

Olay, Kozluk ilçesi Yenidoğan köyü Şahbe mezrasında buğday tarlalarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 400 dönümlük buğday tarlası küle döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.