KIRIKKALE (Bültenler) - Etkinliğin ardından konuşma yapan Başkan Saygılı, " Başkan Saygılı Çocuklularınızla kitap okumaya davet ediyorum"dedi.

SIFIR ATIK PROJESİNE DESTEK

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kütüphaneler haftası dolayısıyla Büyük Şehir Parkında bulunan kütüphanede düzenlenen etkinliğe katıldı.Anasınıfı öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Mehmet Saygılı çocuklar ile birlikte boyama yaptı. Boyamanın ardından çocuklara sıfır atık projesi kapsamında yapılan kumbaraları hediye etti.

ÇOCUKLARIMIZA KİTAP ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMALIYIZ

Düzenlenen etkinliğini ardından çocuklar ile hatıra fotoğrafı çekinen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, burada yaptığı açıklamada, "29 Mart 4 Nisan Kütüphaneler haftası kapmasında belediye olarak çocuklarımıza kütüphane alışkanlığı kazandırma için etkinlik düzenledik. Çocuklarımız ile birlikte kütüphanemizi ziyaret ederek boyama yaptık.Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için belediye olarak çalışmalar yapıyoruz. Burada çocuklarımıza sıfır atıktan yapılan kumbaralar hediye ettik." İfadelerini kulandı.

TEŞEKKÜRLER

Etkinliğe katılan öğretmen ve veliler Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çekindiler.

Bültenler / Güncel