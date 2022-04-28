Palancıoğlu, yapımı tamamlanan Dursun Koca Camisi'nde incelemede bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Dursun Koca Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, sağlık ocağı, cami, okul, sosyal tesis yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Hayırseverlerle işbirliği içinde güzel hizmetlere imza atıldığını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"443 kişi kapasiteli olacak Dursun Koca Cami 645 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. TOKİ bölgesinde oturan tüm vatandaşlarımız ibadet ihtiyaçlarını burada karşılayabilecekler. Bayramdan sonra buranın da açılışını yapacağız, şimdi peyzaj çalışmalarına başlıyoruz. Melikgazi olarak gerçekten rekor sayıda hizmeti vatandaşlarımıza buluşturuyoruz. Şu anda 13 okul inşaatımız devam ediyor, bir kısmı bitti açılmak üzere. 8 sağlık ocağı yaptırıyoruz, 9 cami, 5 Kur'an Kursu 5 de sosyal tesis yapıyoruz. Dolayısıyla sanki yeni bir ilçe kuruluyor gibi büyük yatırımlar yapıyoruz, vatandaşımızın ihtiyacını tek tek karşılıyoruz."