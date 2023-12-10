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Bangkok'ta Dev Balon Gösterisi İlgi Çekti

10 Aralık 2023 16:06 Son Güncelleme: 16:08 Abone Ol

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen balon gösterisi izleyenlerden büyük ilgi gördü. Çeşitli şekillerde hazırlanmış dev balonlar, parlak ışıklar altında ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Gösteri, bir alışveriş merkezinde başladı ve 11 Aralık'a kadar devam edecek.