Bangkok'ta Dev Balon Gösterisi İlgi Çekti
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen balon gösterisi izleyenlerden büyük ilgi gördü. Çeşitli şekillerde hazırlanmış dev balonlar, parlak ışıklar altında ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Gösteri, bir alışveriş merkezinde başladı ve 11 Aralık'a kadar devam edecek.
BANGKOK, 10 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen balon gösterisi izleyenlerden büyük ilgi gördü. Çeşitli şekillerde hazırlanmış dev balonlar, parlak ışıklar altında ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.
Cuma günü bir alışveriş merkezinde başlayan gösteri 11 Aralık'a kadar devam edecek.