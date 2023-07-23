Balıkesir Gönen'de bir evin balkonunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın korkuttu. Yangında yaralanan olmazken dairenin balkonu kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın korkuttu.

Kurtuluş Mahallesi 5066 Sokak'ta yabancı uyruklu ailenin ikamet ettiği dairenin balkonunda yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken dairenin balkonu kullanılamaz hale geldi. Gönen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yangının balkonda oynayan küçük çocukların oynadıkları piknik tüpünden çıktığı öğrenildi. - BALIKESİR