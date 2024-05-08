Balıkesir'de Terörle Mücadele Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'de, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/ Ypg bünyesinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Ekipler, sosyal medyadaki hesaplarından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'niın faaliyetlerini meşru gösterme amaçlı övücü ve sahiplenici paylaşımlar yapan 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu arada söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular gerekli idari işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.