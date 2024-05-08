Balıkesir'de Terörle Mücadele Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Balıkesir'de gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda, PYD/YPG terör örgütüne silahlı olarak faaliyet yürüten 1 şüpheli ile terör örgütünü öven 4 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, kaçak yollarla Türkiye'ye giren 16 yabancı uyruklu da yakalandı.
Balıkesir'de, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/ Ypg bünyesinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalandı.
Ekipler, sosyal medyadaki hesaplarından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'niın faaliyetlerini meşru gösterme amaçlı övücü ve sahiplenici paylaşımlar yapan 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Bu arada söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular gerekli idari işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.