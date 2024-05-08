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Balıkesir'de Terörle Mücadele Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda, PYD/YPG terör örgütüne silahlı olarak faaliyet yürüten 1 şüpheli ile terör örgütünü öven 4 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, kaçak yollarla Türkiye'ye giren 16 yabancı uyruklu da yakalandı.

Balıkesir'de, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/ Ypg bünyesinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Ekipler, sosyal medyadaki hesaplarından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'niın faaliyetlerini meşru gösterme amaçlı övücü ve sahiplenici paylaşımlar yapan 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu arada söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular gerekli idari işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Türkiye YPG Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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