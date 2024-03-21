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Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan firari hükümlü yakalandı

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Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar snucu silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü merkez Karesi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Firari hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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