Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar snucu silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü merkez Karesi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Firari hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.