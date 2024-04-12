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Balıkesir'de tartıştığı kişileri vurmak için yola çıkan şüpheli Manisa'da yakalandı

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Balıkesir'de ikamet eden ve İzmir'de tartıştığı kişileri tüfekle vurmak için yola çıktığı öne sürülen şüpheli Manisa'da yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'de yaşayan İ.B'nin telefonda tartıştığı kişileri vurmak için yanına tüfeğini alıp İzmir'e doğru çıktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen jandarma, Saruhanlı ilçesinde otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada av tüfeği ve 20 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Jandarma Manisa İzmir Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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