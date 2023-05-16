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Balıkesir'de dolu ve sağanak etkili oldu

Balıkesir'de dolu ve sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Balıkesir'de, dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de, dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından, akşam saatlerinden itibaren Erdek, Kepsut, Susurluk ve Altıeylül ilçelerinde dolu ve sağanak etkili olmaya başladı.

Erdek'te bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kepsut, Susurluk ve Altıeylül ilçelerindeki dolu yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yaşanan olumsuzluklara ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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