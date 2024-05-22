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Balıkesir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hırsızlık soruşturması için ahıra giden polis ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı. Silahla vurulan kişinin Sezgin Savaş olduğu belirlendi. Zanlılar Emre G. ve Deniz S. gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Hamidiye Mahallesi Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'ndeki ahıra hırsızlık soruşturması için giden Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı.

Silahla vurulan kişinin Sezgin Savaş (33) olduğu tespit edildi.

Maktulün babası İsmail Savaş'ın olaydan birkaç saat önce oğlunun yanından ayrılırken ahırda Emre isimli birisinin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.

Zanlıların Emre G. (29) ve Deniz S. (41) olduğu belirlendi.

Şüpheli Emre G, suç aleti ruhsatsız tabanca, şarjör içerisinde 6 mermi ve bir bıçak ile Altınkum Mahallesi kırsalında yakalandı.

Emre G, sorgusunda, olay sırasında yanında Deniz S'nin olduğu bilgisini verdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Edremit Güvenlik Hırsızlık Cinayet Güncel Haberler

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