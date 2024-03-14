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Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde asayiş, trafik ve huzur uygulamaları gerçekleştirdi. 2 bin 111 kişinin bilgileri sorgulandı ve 7 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 91 ekipte 227 personelin katılımıyla kent genelinde mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafik ve huzur uygulamaları yapıldı.

Ekipler, 2 bin 111 kişinin bilgilerini sorguladı, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 7 zanlıyı gözaltına alarak haklarında işlem başlattı.

Çalışmalarda, 372 umuma açık yer kontrol edildi, 969 araç denetlendi. Kontrollerde, 54 araç sürücüsüne toplam 185 bin 475 lira para cezası uygulandı, 9 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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