Bakanlıktan, 'Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı'

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlamak üzere 'Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı'nı başlattı. Toplam bütçesi 300 milyon TL olan hibe desteği ile 81 ilde 1560 noktada hızlı şarj istasyonu kurulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için önemli bir adım atıldı. Bugün itibarıyla devreye alınan destek programı ile hızlı şarj istasyonu kurulumuna hibe verilecek. Toplam bütçesi 300 milyon TL olan 'Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı' hibe desteği ile 81 ilde 1560 noktada hızlı şarj istasyonu kurulumu sağlanacak. Yatırımcılar, programdan istasyon başına 250 bin liraya kadar destek alabilecek. Yerli malı ünitelere artı yüzde 20 destek verilecek. Programa başvurular, 15 Haziran 2022'ye kadar devam edecek. Yatırımcılar, 'sarjdestek.sanayi.gov.tr' adresinden programa başvuru yapabilecek. Program, TOGG'un şarj altyapısına da destek olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün başvuruya açılan programa ilişkin Twitter'daki hesabından, "Elektrikli araçlar için gerekli altyapıyı ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye'nin 1560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için 300 milyon TL bütçeli hibe programını bugün başvuruya açtık. Yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.