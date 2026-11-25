Haber: Ogün AKKAYA - Hilal Acar

(TBMM) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin sorunlarına ilişkin eleştirilere yanıt verirken, tarımsal kredi bakiyesinin 1 trilyon 650 milyar liraya çıktığını açıkladı. TMO'nun 95 liradan 2 bin 293 ton kuru üzüm aldığını belirten Yumaklı, Kaş Gerenlik Koyu'ndaki ihalenin iptal edileceğini, Taşucu'na getirilen besilik hayvanları almak istemeyen üreticilerin zorlanmayacağını söyledi. Yumaklı, tarım dışına çıkarılan arazi miktarının yıllık ortalama 117 bin hektardan 15 bin hektara gerilediğini savunurken, pestisit sorularına da AB ülkelerinden iade edilen ürünlerin tamamının pestisit kaynaklı olmadığını belirterek yanıt verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soruları yanıtladı.

Yumaklı, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını not aldığını belirterek, bunların kendisi ve bakanlık ekibi için birer "ev ödevi" olduğunu söyledi. Özellikle Devlet Su İşleri'nin görev alanına giren yerel konulardaki sorulara, ilgili milletvekillerine tek tek yanıt vereceklerini ifade etti.

"ÜRETİM PLANLAMASI 2024'TE UYGULANMAYA BAŞLANDI"

Ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili sorunlara değinen Yumaklı, bazı ürünlerde bu yıl pazar sorunu yaşandığını belirtti. Bu sorunlara çözüm bulmak için bir günlüğüne Çin ve Rusya'ya ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydeden Yumaklı, "Dünyadaki konjonktürden bağımsız değiliz. Çok zorlu bir süreç. Zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız" dedi.

Üretim planlamasına ilişkin eleştirilere yanıt veren Yumaklı, "Üretim planlaması bu ülkenin 40 yıldır, 50 yıldır konuştuğu bir şey ama 2024 yılından itibaren uygulamaya başlandı. Bu son derece büyük bir kütleyi tek başına bir tuşa basarak hemen hareket ettirmeniz mümkün değil. Böyle olduğunu da iddia etmiyoruz. Ama bir yola girdik. Bu olması gereken bir şeydi zaten" diye konuştu.

Üretim planlamasının masa başında yapılmadığını, üç yıllık dönemler halinde sahadaki ziraat odaları, ticaret odaları, üniversiteler ve bölgedeki çiftçilerin katkısıyla yürütüldüğünü anlatan Yumaklı, ürün desenlerinin suyu merkeze alarak belirlendiğini söyledi. Yağış koşullarındaki değişiklikler nedeniyle ürün desenlerinin her yıl gözden geçirildiğini belirten Yumaklı, üretim planlamasının yalnızca bakanlığın görevi olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Hayvancılık planlamasında illerin belirlenmesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Yumaklı, hayvan varlığı, su kısıtı, mera varlığı, iş gücü ve pazara yakınlık gibi kriterlerin dikkate alındığını söyledi. Bu kriterlere göre besi, süt ve kanatlı hayvan bölgelerinin belirlendiğini kaydeden Yumaklı, kuşların göç yollarındaki değişiklikler ve kuş gribi nedeniyle kanatlı hayvan üretim bölgelerinin de buna göre planlandığını belirtti.

TARIMSAL DESTEKLERİN ÖDENMESİ İÇİN "İKİ KEZ BÜTÇE" AÇIKLAMASI

Tarımsal desteklerin geç ödenmesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Yumaklı, bunun bütçe metodolojisinden kaynaklandığını söyledi. Desteklerin zamanında ödenebilmesi için bir yılda iki kez bütçe yapılması gerektiğini belirten Yumaklı, ayni destek uygulamasının da geçmişte denendiğini ancak üreticilerden gelen tepkiler üzerine sürdürülemediğini anlattı.

Yumaklı, "Ayni olarak verilmesinin o kadar çok yan etkisi oldu ki hangi ile gitsem üreticiler artık bundan vazgeçin, kardeşim istemiyoruz dediler. Buna çözüm bulmak sadece ve sadece bir yılda iki kez bütçe yapılmasıyla mümkün" dedi.

Destek ödemelerini, bütçenin TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından 1 Ocak'tan itibaren yapmaya çalıştıklarını kaydeden Yumaklı, ödemeleri en fazla üç ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Geçen yılın başında yaşanan gecikmelerde ise savaş kaynaklı gerginliğin etkili olduğunu belirtti.

Gayrisafi yurt içi hasılanın en az yüzde 1'inin tarımsal desteklere ayrılması gerektiği yönündeki eleştirilere de değinen Yumaklı, bu oranı doğrudan destek değil, kaynak olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Buradan baktığımızda yüzde 1,17'sine geldiğini söylemek istiyorum" diye konuştu.

TARIMSAL KREDİ BAKİYESİ 1 TRİLYON 650 MİLYAR LİRA

Çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, Eylül 2026 itibarıyla tarımsal kredi bakiyesinin 1 trilyon 650 milyar lira olduğunu açıkladı. Takipteki kredilerin 29,5 milyar lira olduğunu belirten Yumaklı, bunun toplam krediler içindeki oranının yüzde 1,79 olduğunu söyledi.

Sübvansiyonlu kredilerde çiftçilerin geri ödeme oranının 2026 yılında yüzde 99,1 olduğunu ifade eden ve sübvansiyonlu kredilerin ertelenmesi taleplerine de değinen Yumaklı, bu uygulamanın bütçeye faiz karşılığı konulmasını gerektirdiğini belirtti. Kredilerin bir yıl yüzde 25 faiz indirimiyle veya beş yıl yüzde 20 faiz indirimiyle taksitlendirilebildiğini kaydetti.

Çiftçilerin traktör ve ekipmanlarına haciz konulduğu yönündeki eleştirilere karşılık Yumaklı, "Öyle bir şey yok. Bunun yapılması yasal olarak da mümkün değil" dedi.

GENÇ ÜRETİCİLERİN DESTEKLERDEN YARARLANMA ORANI YÜZDE 40 ARTTI

Kırsal nüfusun azalmasının yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını belirten Yumaklı, tarımsal üretimde teknoloji, yeni üretim yöntemleri, verimlilik ve kaliteye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Bakanlığın ilgili alanlarında eğitim gören gençlerin yalnızca KPSS sonrasında kamuya alınmasını değil, üretimin içinde yer almasını hedeflediklerini belirten Yumaklı, gençlerin tarımsal üretime katılmasının önündeki sermaye sorununa yönelik çalışma yürüttüklerini anlattı. Ayrıca Yumaklı, gençlerin tarımsal üretim için kullanacakları sermayeyi, bankacılık sisteminde teminat gösterememeleri durumunda da elde edebilmelerini sağlayacak bir garanti yöntemi üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Tarımsal desteklerden yararlanan gençlerin sayısının son üç yılda yüzde 40, kadın üreticilerin oranının ise yüzde 12,7 arttığını açıklayan Yumaklı, kadınların ve gençlerin üretim içinde yer almasının bakanlığın hedefleri arasında bulunduğunu söyledi.

TARIM DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİ MİKTARININ AZALDIĞINI SAVUNDU

Tarım arazilerinin kontrolsüz biçimde imara açılmasıyla mücadele ettiklerini belirten Yumaklı, 2000'li yıllardan önce tarım dışına çıkarılan ortalama arazi miktarının yıllık 117 bin hektar olduğunu, bu miktarın bugün 40 bin hektar seviyesine indiğini söyledi.

Yumaklı, 2017 yılından itibaren yıllık ortalama tarım dışına çıkarılan arazi miktarının 15 bin hektara düştüğünü belirtti. Bu rakamlara kamu yatırımlarının da dahil olduğunu ifade eden Yumaklı, tarım arazilerinin korunması konusunda hassas olduklarını kaydetti.

Bakanlığın personel sayısına ilişkin de bilgi veren Yumaklı, bağlı kuruluşlar ve işçiler dahil toplam 170 bin 371 personel bulunduğunu bildirdi. Bu personelin 21 bin 549'unun ziraat mühendisi, 10 bin 627'sinin veteriner hekim, 3 bin 597'sinin gıda mühendisi, 6 bin 44'ünün orman mühendisi olduğunu belirten Yumaklı, personelin yaklaşık yüzde 30'unun saydığı uzmanlık alanlarında görev yaptığını söyledi. Bakan Yumaklı, alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise "İhtiyacımızı yıl içerisinde açıklıyoruz" dedi.

"AB ÜLKELERİNDEN İADE EDİLEN ÜRÜNLERİN TAMAMI PESTİSİT KAYNAKLI DEĞİL"

Pestisit kullanımına ilişkin eleştirilere yanıt veren Yumaklı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'den gönderilen ürünlerdeki bildirim oranlarında yüzde 74 düşüşü teyit ettiğini söyledi. İade edilen ürünlerin tamamının pestisit kaynaklı olmadığını belirten Yumaklı, incirde aflatoksin ve okratoksin gibi sorunların da bulunduğunu ifade etti.

Hektar başına pestisit kullanımının Japonya'da 10,1 kilogram, Hollanda'da 7,5 kilogram, İtalya'da 4,3 kilogram, dünya ortalamasında 2,5 kilogram ve Türkiye'de 2,2 kilogram olduğunu açıklayan Yumaklı, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

B-Reçete sisteminin Temmuz 2026 itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandığını belirten Yumaklı, "Bu konuda hiçbir toleransımız olmayacak. Ancak sorunlarla alakalı benim telefonum 7/24 açık. Arkadaşlarımızın öyle. Lütfen sorunları bize bildirin. Çözülmesi gerekenleri elbette ki çözmek bizim yükümlülüğümüz" dedi.

Türkiye'ye gelen bütün ürünlerin resmi kontrollere tabi tutulduğunu ve uygun olmayanların imha edildiğini ifade eden Yumaklı, bu denetimlerin nasıl yapıldığını görmek isteyen milletvekillerine de süreci gösterebileceklerini söyledi.

TMO 12,6 MİLYON TON ÜRÜN ALDI

Tarım ürünlerinin dış ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, kullanılan uluslararası sınıflandırmanın Dünya Gümrük Örgütü tarafından geliştirilen Harmonize Sistem olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarım ürünlerinde net ihracatçı olduğunu söyledi.

İhracat güzergahlarında yaşanan sorunların çözümü için çalıştıklarını, ürünlerin gümrüklerde beklememesi ve analiz sıklıklarının düşürülmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Yumaklı, "Alttan girip, üstten çıkıp bizim ürünlerimizin gümrüklerde beklememesi için her şeyi yapıyoruz" ifadesini kulandı.

Bakan Yumaklı, turunçgiller ve zeytinyağı konusunda Ticaret Bakanlığı ile gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımları ve üretici ödemeleri hakkında da bilgi veren Yumaklı, TMO'nun 12,6 milyon ton ürün aldığını ve karşılığında 231,5 milyar lira ödeme yaptığını açıkladı. Vadesi gelmemiş üretici borcunun 11,7 milyar lira olduğunu belirten Yumaklı, ürün ödemelerinde 45 güne kadar süre öngördüklerini ancak gelecek yıl bu süreyi 21 güne indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TMO'nun banka borcunun 184,4 milyar lira, yaklaşık finansman maliyetinin ise 30 milyar lira olduğunu belirten Yumaklı, 2027 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 64 milyar lira sermaye transferi ve 26 milyar lira görevlendirme bedeli olmak üzere toplam 90 milyar lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

"95 LİRADAN 2 BİN 293 TON KURU ÜZÜM ALINDI"

Kuru üzüm alımlarına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Yumaklı, 10 Eylül'de 10 numara kuru üzüm için kilogram başına 100 lira, 9 numara için 95 lira fiyat açıkladıklarını söyledi. Cari tarih itibarıyla 87 bin ton kuru üzüm alındığını belirten Yumaklı, bunun 2 bin 293 tonunun kilogram başına 95 liradan alındığını kaydetti.

KAŞ'TAKİ ALANIN KULLANIMI İPTAL EDİLİYOR

Kaş'taki Gerenlik Koyu'nun kullanımına ilişkin milletvekilinin eleştirisine de yanıt veren Yumaklı, söz konusu uygulamanın iptal edileceğini açıkladı. Yumaklı, "Biz orayla alakalı bu bahsetmiş olduğunuz şeyi iptal ediyoruz. Burayı Orman Genel Müdürlüğü kendisi uygunsuz kullanımları engellemek için oradaki vatandaşların hizmetine sunacak" dedi.

TAŞUCU'NDAKİ HAYVAN SEVKİYATI İÇİN "KİMSE İSTEMEDİĞİ HAYVANI ALMAYA ZORLANAMAZ"

Mersin Taşucu Limanı'na Et ve Süt Kurumu tarafından getirilen besilik hayvanlara ilişkin eleştirilere de yanıt veren Yumaklı, konuyla ilgili milletvekillerinin kendilerine ulaşmasının ardından aynı gece çalışma başlattıklarını söyledi.

Hayvanları almak istemeyen besicilerin zorlanamayacağını belirten Yumaklı, "Hiç kimseye istemediği hiçbir hayvanı alacaksın zorlaması yapılamaz. Bu bizim garantimizde olan bir şey" dedi.

Kaynak: ANKA