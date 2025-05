Bakan Yumaklı: Sertifikalı tohumluk üretimimizi 1,3 milyon tona yükselttik

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Tohumcular Birliği tarafından bu yıl İstanbul 'da 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Tohumculuk Kongresi'ne katıldı.Burada bir konuşma yapan Bakan Yumaklı tohumculuk sektörünün stratejik önemine değinerek, "Son 23 yılda Türkiye'de tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısı bin 117'ye çıktı.Bu firmaların yüzde 94'ünün yerleşik Türk firmaları olduğunu söylemek isterim.Sertifikalı tohumluk üretimimizi 9 kat artışla, 1,3 milyon tona yükselttik." dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Tohumcular Birliği tarafından bu yıl İstanbul'da 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Tohumculuk Kongresi'ne katıldı. Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen kongre, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ile Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) ev sahipliğinde İstanbul Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül,TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Yumaklı, "Son 23 yılda Türkiye'de tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısı bin 117'ye çıktı.Bu firmaların yüzde 94'ünün yerleşik Türk firmaları olduğunu söylemek isterim.Sertifikalı tohumluk üretimimizi 9 kat artışla, 1,3 milyon tona yükselttik. Buradaki kapasitenin ve potansiyelin yaklaşık 2,3 milyon ton hatta 2,5 milyon ton olduğunu da söylemek istiyorum." dedi.

'BU SÜREÇLERİN MERKEZİNDE TOHUMCULUK SEKTÖRÜ VAR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün, dünya tohumculuk sektörünün kalbi; tarihin, kültürlerin, ticaretin ve ulaşımın kesişim noktası İstanbul'da atıyor.Tarımsal üretimin stratejik öneminin her geçen gün arttığını görüyoruz. Elbette bu stratejik konumunun artmasındaki en önemli sebep, sanayi sektörünü, üretimi, ticareti ve küresel tedarik zincirlerini etkileyen ve bizlerin yeni normal adını verdiğimiz gelişmeler gelmektedir. Tarım alanında, ülkelerin üzerinde çalıştığı politikalara baktığımızda dört konunun öne çıktığını görüyoruz. Birincisi, "Yeni normalin etkilerine karşı sürdürülebilir üretim, ikincisi teknoloji ve dijitalleşmenin sektöre entegrasyonu, üçüncüsü tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinde verim ve kaliteye odaklanma, dördüncüsü de aile işletmelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Bu dört konu, ihtiyacı karşılamak için gıda arz güvenliğinin sağlanacağı yol haritasını göstermekte. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun yüzde 25'e yakın bir artış göstereceği simule ediliyor. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından yayımlanan raporda ise, 2050 yılına kadar bugünden daha fazla yüzde 70'e varan gıdaya ihtiyacın sözkonusu olduğu bu raporlarda yer alıyor. Bütün bu süreçlerin merkezinde; elbette tohumculuk sektörü yer alıyor. Çünkü; sofralarımıza ulaşan her gıdanın başlangıç noktası tohum. Tohumculuk sektörü; dün olduğu gibi, bugün de, yarın da toplam gıda arz güvenliğinin içerisindeki stratejik önemini korumaya devam edecek. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibariyle 12 binden fazla bitki türüne sahiptir ve bunlardan 4 bini endemik özelliğe sahiptir. Türkiye, bu zengin genetik kaynakları, uygun iklim koşulları ve her geçen gün büyüyen tohumculuk sektörüyle önemli bir potansiyele sahiptir." dedi.

'SON 23 YILDA FİRMA SAYISI BİN 117'YE ÇIKTI'

Yumaklı, "Son 23 yılda Türkiye'de tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısı bin 117'ye çıktı.Bu firmaların yüzde 94'ünün yerleşik Türk firmaları olduğunu söylemek isterim.Sertifikalı tohumluk üretimimizi 9 kat artışla, 1.3 milyon tona yükselttik. Buradaki kapasitenin ve potansiyelin yaklaşık 2,3 milyon ton hatta 2,5 milyon ton olduğunu da söylemek istiyorum.Yine sertifikalı fide ve fidan üretimimizi 46 kat artışla 186 milyon adede yükselmiş oldu. Bakanlık olarak yerli ve milli tohumlara önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bunun en önemli gerekçesi de özellikle coğrafi şartları dikkate alarak Ata Tohumu Projesiyle, 49 yerel çeşidin Anadolu'nun farklı yerlerinden toplanarak, araştırma enstitülerimizde tescil edilip, koruma altına alınmasıdır. Bu süreç içerisinde kuraklığa dayanıklı 79 çeşidi, soğuğa dayanıklı 3 tohumluk çeşidi geliştirildi ve Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu. İki Tohum Gen Bankamız var. Burada yaklaşık 122 bin tohum materyalini muhafaza ediyoruz. 18 Gen Bankasında da 107 türe ait, 10 binden fazla canlı örneği koruyoruz." diye konuştu.

'TOHUM İHRACATI 340 MİLYON DOLARLAR SEVİYESİNE GELDİ'

Yumaklı, "Bütün bunlar bize hem kendi ülkemizin ihtiyaçlarını hem de tedarik ihtiyacı olan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 103 ülkeye tohum ihracatı yapılması sonucunu getirdi. Bugün itibariyle bu rakamın 340 milyon dolarlar seviyesine geldiğini belirtmek istiyorum. Türkiye olarak tarımsal hasıla açısından dünyanın ilk 8 ülkesinin içerisindeysek, sebze ve meyve üretiminde 4'üncü sıradaysak, bitkisel üretiminde 11'inci sıradaysak, ekonomik olarak üretilen toplam 53 bitkisel üründe dünyada ilk 9 ülkesi arasındaysak, yine tarımsal ürün ihracatına konu olan 8 üründe dünyanın ilk üçündeysek, bu başarıda tohumculuk sektörümüzün çok önemli payı var" dedi.

'BEŞ HEDEF BELİRLENDİ'

Bakan Yumaklı sözlerini "Ocak ayı itibariyle Tarım ve Orman Şurası gerçekleştirdik. Burada sadece tohumun, tohumculuğun konusu ele alınmadı. Aynı zamanda küresel ölçekte rekabet ve stratejiler de ele alınmış oldu. Beş hedef belirlendi ben bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tohum sağlığı analiz ortam ve yöntemlerinin geliştirilmesi, sertifikalı tohumluk üretiminin ve kullanımının artırılması, sertifikasız tohumluk satışının önlenmesi, tohumculuk işletmelerinin aynı zamanda sanayi işletmeleri olarak da kabul edilmesi ve tohumda özellikle bu topraklarında yetişecek yerlilik ve millilik oranı yüksek tohum üretimi. 27'sdi kısda vadeli olmak üzere 48 strateji de yine bu şurada ele alınmış oldu" cümleleriyle noktaladı.