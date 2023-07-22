Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Zonguldak'ta Maden İşçileriyle Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Zonguldak'ta TTK Kozlu Müessesse Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağına inerek işçilerle bir araya geldi. Aydın, işçilere 2 bin kişilik istihdam sözü verdi.

Zonguldak'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, ziyaretler çerçevesinde TTK Kozlu Müessesse Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağına inerek işçilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Aydın, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağına indi. Burada madencilerle yakından görüşen Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yerin eksi 425 kotunda kurulan sofrada işçilerle birlikte yemek yiyen Bakan Yardımcısı Aydın, TTK'ya 2 bin işçi alımı konusunda en kısa zamanda gerekli çalışmanın yapılacağını hatırlattı. Aydın'a ziyaretin anısına madenci heykeli takdim edildi.

Ziyarete ilişkin konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yrd. Ahmet Aydın ile birlikte Kozlu Müessesi Maden ocağı -425 metre kod 5. Ayak panosunda, Madenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Madenci kardeşlerimizin çalışma koşullarını, Bakanımız ve heyeti, yakından görme fırsatı buldu. Bu vesile ile Madenci kardeşlerimize, en kalbi sevgi ve muhabbetlerimi arz ederken, tüm vefat eden madenci şehitlerimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK