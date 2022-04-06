Son dakika haber: Bakan Varank ve Nebati, TOGG'un direksiyonuna geçti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TOGG'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Bakan Varank, "İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Uçtuk gerçekten" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOGG'un Gemlik tesisini ziyaret etti. Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş eşlik etti. Bakan Varank ve Nebati, burada TOGG yönetimiyle toplantı gerçekleştirdi. TESİSİN YÜZDE 76'SI TAMAMLANDI

Daha sonra Varank ve Nebati ile beraberindekiler TOGG Gemlik tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında 1491 personelin çalıştığı TOGG'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi. Tesiste inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldı. İncelemelerin ardından iki bakan sırasıyla TOGG'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak TOGG'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de kendi üretimimiz olan SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu" dedi. BAKANLAR DENEME SÜRÜŞÜ YAPTI

Ardından Bakan Nebati, TOGG ile deneme sürüşü yaptı. Nebati, "Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah" dedi.

Daha sonra Bakan Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. TOGG'un arka koltuğunda ise Bakan Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla tesise davet edilen iki öğrenci yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank'ın test sürüşüne eşlik etti.

'84 MİLYON GURUR DUYACAK'

Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Dışardan da içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor. Son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması bunun baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş gerçekten. Araç piyasaya çıktığında sadece bizim değil 84 milyon gurur duyacak" dedi.

'UÇTUK GERÇEKTEN'

Bakan Varank, test sonrası yaptığı açıklamada ise, "İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Uçtuk gerçekten. Yani bu işi böyle başarmış olmaları bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici. Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz TOGG'la birlikte Türkiye'deki özellikle tedarikçileri yan sanayiyi bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici" diye konuştu.