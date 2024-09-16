Bakan Uraloğlu: Türkiye'de Kişisel Verilerin Çalınması Gündem Değil

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şu anda Türkiye'nin gündeminde kişisel verilerin çalınması gündemi yoktur. Çünkü böyle bir çalınma olay olmamıştır" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen Evresel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, UPU'nun 2026-2029 dönemi stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak forumda, tek posta bölgesinden yararlanarak küresel bağlantı ve iş birliğini geliştirmek; küresel posta ekosisteminde yenilikler yaparak sektördeki dönüşüm ve büyümeyi desteklemek ve geliştirilmiş iş birliği yoluyla posta gelişimini kolaylaştırarak dayanıklılık ve kapsayıcılık oluşturmak olmak üzere bu 3 ana temayı derinlemesine masaya yatıracaklarını söyledi. Uraloğlu, "Böylece birliğin 2026-2029 dönemini oluşturacak Dubai stratejisini bugünden şekillendirmeye başlayacağız. 2 gün boyunca; üye ülkelerin hangi temel politika ve düzenleyici zorlukları ele alacağı, küresel posta pazarında verimliliği nasıl arttırabileceği, sınır ötesi posta tedarik zincirlerinin daha iyi optimize edilmesi için standartların nasıl daha da güçlendirilebileceği, gelişmiş platformların posta topluluğu içinde iş birliğini ve yeniliği nasıl teşvik edebileceği, teknolojik gelişmelerden ve müşteri odaklı yaklaşımlardan nasıl yararlanabilecekleri, posta hizmetlerinin çeşitlendirilmesinde hangi stratejilerin etkili olduğu, dijital çağdaki posta hizmetlerine nasıl katkıda bulunabileceği, üye ülkelerde posta kapasitesinin güçlendirilmesinde ve sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde hangi girişimlerin etkili olabileceği ve Evrensel Posta Birliği'nin, tüm paydaşlar için eşit fırsatlar ve temsili sağlamak amacıyla posta sektöründe kapsayıcılığı ve çeşitliliği nasıl teşvik edebileceği gibi önemli konularla şekillenen ve Ankara'dan Dubai'ye uzanan bir yol haritası çıkaracağız" diye konuştu.

' Ptt, DÜNYANIN 210'DAN FAZLA NOKTASINA POSTA GÖNDERİYOR'

Bakan Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin 184 yıllık köklü geçmişe sahip olduğunu anlatarak, "Posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetler sunmaktadır. 3 bin 655 işyeri, 38 bin 874 personeli, yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlerken birçok uluslararası başarıya da imza atmaktadır. Hiçbir banka ve kargonun olmadığı 1347 noktada vatandaşlarımıza hizmet götürmektedir. Hiçbir banka ATM'sinin olmadığı noktalarda ise 68 adet PTTmatik ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Az önce değindiğim UPU'daki 26'ncı dönem başkanlığı, Ptt'nin birikim ve tecrübesini ortaya koyarak sektöründe küresel bir oyuncu olma kararlılığını güçlü bir şekilde sergilenmesi bakımından da çok değerlidir. PTT A.Ş. sadece UPU bünyesinde değil, posta sektörünün diğer önemli uluslararası kuruluşları nezdinde de faaliyet göstermektedir. 1993 yılında kurulan Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği ile 2011 yılından beri faaliyet gösteren Akdeniz Posta Birliği, PTT'nin üye olduğu ve aktif katılım gösterdiği kuruluşlar arasındadır. PTT müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyanın 210'dan fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, hedeflerinin dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almak olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bu hedefe de bilim, teknoloji ve bunun getirdiği dijitalleşme çalışmalarının başarılı sonuçlarının ekonomimize yapacağı katkı ile ulaşabileceğimiz açıktır. Bu nedenle, tüm dünya ülkeleri olarak posta ekosisteminde yeniliği ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yolları ile sektörün, dijital altyapıdan faydalanarak bölgesel ve küresel kalkınma hedeflerine yönelik bugünkü durumunu ve geleceğini masaya yatırmak, bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda hep beraber fikir üretmek durumundayız. İnanıyorum ki bu forum sayesinde idare ve sektörün çok değerli temsilcileriyle hem birlikteliğimiz hem de yapılması gerekenler konusunda önemli kazanımlar elde edeceğiz" dedi.

'O DÖNEM KONUŞULMUŞ, KAPANMIŞTIR'

Program sonrası Bakan Uraoğlu, bir gazetecinin vatandaşların kimlik verilerinin çalındığı iddialarını sorması üzerine, "Şu anda Türkiye'nin gündeminde kişisel verilerin çalınması gündemi yoktur. Çünkü böyle bir çalınma olay olmamıştır. Türkiye'nin şu anda kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır. Şu anda Türkiye'nin gündemi yoktur. Çok net söylüyorum; kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye'de insanların güvenliğiyle ilgili, verileriyle ilgili 'çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın. Şu anda böyle bir gündem yoktur. Çok net olarak söylüyorum. Bu şekildeki yapılmış olan haberleri de cımbızla çekilip arkasına, önüne yorum ekleyerek yapılan hiçbir haber bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Buradan üzerine basa basa söylüyorum; geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konuymuş gibi sunmak asla doğru değildir. Yapacağım açıklama budur. Bununla ilgili de ayrıca başka bir şey söylenmesine gerek yok. Tekrar ediyorum, değerli basın mensupları; Türkiye'de şu anda verilerin, kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayınız" dedi.