Bakan Soylu Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile telefonda görüştü Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın yaptığı görüşmede Türkiye-Bulgaristan sınırında her türlü suçun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen iş birliği faaliyetleri ile bakanlıklar arası ilişkiler değerlendirildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu Bulgaristan Türkiye Politika Güncel Haberler

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