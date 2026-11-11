Bakan Şimşek, AIIB Başkanı Zou Ciayi ile COP31'de 2027-2029 programını görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Zou Ciayi arasındaki görüşmede, Banka ile Türkiye arasında hazırlıkları süren Çok Yıllı Ülke Programı'nın ayrıntıları ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Zou ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Banka ile Türkiye arasında hazırlıkları süren Çok Yıllı Ülke Programı'nın (Multi-Year Rolling Pipeline) ayrıntıları değerlendirildi. 2027-2029 dönemini kapsaması planlanan program çerçevesinde taraflar önceliklerini ortaya koydu.

Türkiye'nin öncelikleri bağlantısallık, yeşil ve dijital dönüşüm

Şimşek, görüşmede yeni dönemde Banka ile işbirliğinde demir yolu ve bağlantısallık yatırımlarına, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyona, 5G, fiber altyapı ve veri merkezlerini kapsayan dijital dönüşüme, iklime dayanıklı tarım uygulamalarına, sağlık teknolojilerine ve sanayide yüksek katma değerli dönüşüme öncelik verdiklerini bildirdi.

Bu alanların ekonomi programının yapısal dönüşüm ayağıyla doğrudan örtüştüğünü vurgulayan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası finansmanının bu dönüşümü hızlandıracağını ifade etti.

AIIB Başkanı Zou ise Orta Koridor ve bölgesel ağlar başta olmak üzere demir yolu yatırımlarına Bankanın da öncelik verdiğini, bu yaklaşımın Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığı artıracağını kaydetti.

Yenilenebilir enerji, dijital dönüşüm ve tarımsal sulamanın da Bankanın önemli konuları arasında yer aldığını belirten Zou, Türkiye'de uygulanan ekonomi programındaki başarının, AIIB'nin ülkeye yönelik proje portföyünü geliştirmede kaldıraç etkisi oluşturduğuna işaret etti.

Türkiye, Bankanın ikinci büyük finansman ortağı

Merkezi Pekin'de bulunan ve 2016 yılında kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankasının 111 üyesi ve 100 milyar dolar sermayesi bulunuyor. Banka, kuruluşundan Eylül 2026'ya kadar 43 ülkede 396 proje için 78,1 milyar dolar finansman onayladı.

Türkiye, Bankanın 57 kurucu üyesinden biri olurken 2,6 milyar dolar sermaye taahhüdü ve yüzde 2,5 oy gücüyle 10'uncu büyük hissedar konumunda bulunuyor. Banka tarafından Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'de 45 proje için toplam 9,4 milyar dolar finansman onaylandı.

Bu tutarla Türkiye, Hindistan'ın ardından Bankanın en fazla finansman onayladığı ikinci ülke oldu. Türkiye'nin 6,2 milyar dolarlık aktif portföyü de bankanın toplam aktif portföyünün yüzde 15,3'üne karşılık geliyor ve bu alanda da Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

Öne çıkan projeler

Banka, Türkiye'de ulaştırma, enerji, finans, su, sağlık ve kentsel altyapı başta olmak üzere farklı sektörlerde kamu garantili ve garantisiz finansman sağlıyor. Öne çıkan projeler arasında ise ulaştırma alanında 1,5 milyar dolarlık İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi (INRAIL), 415 milyon dolarlık TCDD Demir Yolu Bakım ve Modernizasyon, 140 milyon avroluk Antalya-Alanya Otoyolu projeleri bulunuyor.

Enerji ve iklim alanında 500 milyon dolarlık Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dayanıklılığı Projesi ile sürdürülebilir enerji ve iklim finansmanı programları yer alıyor.

Öte yandan ek finansmanla birlikte toplam 800 milyon dolarlık İstanbul Sismik Risk Azaltımı ve Acil Durum Hazırlığı Projesi ile Antalya Havalimanı genişletme yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri ve finans kuruluşları aracılığıyla sağlanan çok sektörlü finansman imkanları öne çıkıyor.

Kaynak: AA