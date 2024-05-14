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Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Sıfır Atık projesine verilen ödülü alacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesine verilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) ödülünü alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesine verilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) ödülünü alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesi, her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA ödülüne değer görüldü.

Portekiz'in Braga şehrinde yarın gerçekleştirilecek özel törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Bakan Özhaseki katılacak.

Ödülü alacak Özhaseki, Forum Braga Konferans Salonu'ndaki törende, Sıfır Atık başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İklim Değişikliği Emine Erdoğan Akdeniz Çevre Güncel Haberler

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