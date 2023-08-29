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Bakan Özhaseki, dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu

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Bakan Özhaseki, dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Interteks Fuar Alanı arkasındaki dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Özhaseki, dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu

KOCAELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Interteks Fuar Alanı arkasındaki dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Güncel Haberler

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