Bakan Özhaseki, dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu
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Bakan Özhaseki, dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Interteks Fuar Alanı arkasındaki dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Özhaseki, dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu
KOCAELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Interteks Fuar Alanı arkasındaki dip çamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel