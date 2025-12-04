Bakan Memişoğlu: Türkiye, dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda (2)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada söz sahibi olan, iyilerin ve ezilmişlerin yanında her zaman sesini çıkartan bir ülke haline geldiğini belirterek, "Bu esasında çok değerli bir şey. Bundan 30 sene önce hiç sesini çıkartmayan, ne denirse yapan ülkemiz, şu anda kendi söylediğini yaptırabilen, dünya politikasına yön verebilen, aynı zamanda da güvenilir, herkesin 'aracı', 'barış elçisi' olarak gördüğü ülke haline gelmiş durumda. Bu esasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük çabasıyla oldu. Bundan sonraki amacımız; ülkemizi hem teknolojisinde hem insan gücünde hem altyapısında çok daha iyi seviyeye ulaştırıp, sadece kendisini değil çevresindeki insanların, ülkelerin kalkınmasını sağlayacak şekilde onlara ön ayak olmak. Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor; ' Türkiye, sadece Türkiye'den ibaret değildir' diyor. Bu çok önemli bir kelime. Bu cümleden yola çıkarak şunu bilmemiz gerekir; biz geçmişinde 3 kıtada hüküm sürmüş, adaletle, barışla insanlığa hizmet etmiş medeniyetin temsilcileriyiz. Bunu unutmadan birbirimize sarılarak, ayrıştırıcı taraflarımızı değil, birleştirici taraflarımızı ön plana çıkarak birbirimize sarılacağız, üreteceğiz ve çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bu çaba içindeyiz. Onun içinde buralardayız" açıklamasında bulundu.

'BAZILARININ HAYAL EDEMEDİĞİ HİZMET KAPASİTESİNE ULAŞTIK'

Türkiye'nin sağlık alanında son 25 yılda dünyaya örnek olduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, " Türkiye, özellikle son 25 senede Cumhurbaşkanımız ve geçmiş bakanlarımızın emeğiyle sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yapan, her yere ulaştıran, aynı zamanda dünyaya örnek olan, bunu da Covid'de, depremde gösteren, ispat eden bir yapıya kavuşmuş durumda. 2024 senesinde 1 milyar 48 bin kez insanlığa dokunan bir sağlık hizmetimiz var. Bugün bazı, 'gelişmiş ülke' diye düşündüğünüz ülkelerde, insanlar doktora ulaşmak için 6 ay bekleyebiliyorlar, 1 sene bekleyebiliyorlar. Bugün ülkemizde her bir vatandaşımızın aile hekimi olduğu gibi yatak kapasitesi 220 binin üzerine çıkmış durumda. Bu yatakların birçoğu tek kişilik, çift kişilik şeklinde. En lüks sağlık altyapısıyla hizmet edilen bizim insanlarımız oldu. Bunu başarmak çok zor bir iş esasında. Bazılarının hayal edemediği hizmet kapasitesine şu anda Türkiye ulaşmış durumda. Bugün şehir hastaneleri, dünyanın örnek sağlık kurumlarından bir tanesi olmuş durumda. O nedenle biz sağlık hizmetlerini daha iyi yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun yanında hem sağlıklı toplum oluşmasını, sağlığımızı korumayı, hastalanmadan bedenimize bakmayı önemser hale gelmemiz gerekiyor. Yani kilosuna, beslenmesine dikkat eden, bağımlılıktan uzak duran bir toplum olmamız lazım. Bunu da inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

Çankırı'da devam eden sağlık yatırımlarına değinen Memişoğlu, "Artık Çankırı, başka ile gitmeden bütün sağlık hizmetlerini karşılayacak bir yapıya kavuşacak. İlçelerimizin birçoğunda hastanelerimiz var. Kızılırmak ve Ilgaz'da yapacağımız hastanelerimiz olacak. Kızılırmak'ta yatırıma teklif ettik. Ilgaz'da ise arazi ile ilgili kontrollerden sonra o da yatırıma teklif edilecek. MR cihazı planlamasını yaptık yakın zamanda ilave olarak cihazımız gelecek. Bu hastane inşaatının bitmesiyle Çankırı'nın sağlık hizmetlerinin kalitesi ve kapasitesi bir üst seviyeye çıkacak" dedi.

'SİGARA İÇİLMEMESİ İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ'

Bakan Memişoğlu, Çankırı'nın dumansız şehir olmasını istediklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlerden bir şey isteyeceğim, Sağlık Bakanı olarak. Çankırı'nın aynı Artvin gibi dumansız şehir olmasını istiyoruz. Çankırı'da hiç kimsenin tütün ve sigara kullanmasını istemiyoruz. Tütünün sağlığa zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu Artvin'de de söyledim, burada da söylüyorum. Çankırı gibi güzel bir vatan toprağında yaşıyorsunuz, havası sağlıklı. Peki neden sigara içiyoruz? Sigara içilmemesi için çaba sarf edeceğiz. Bakanlık olarak ilacını veriyoruz. 'Stresini atsın' diye onu motive ediyoruz. Sağlık merkezlerinde, aile hekimliklerinde sigara bırakma poliklinikleri var. ALO 171 hattından sigara bırakma konusunda destek oluyoruz. Ağzının tadı olmayan, bulaş hastalık riski taşıyan insan mı olmak istiyorsunuz, sağlıklı olmak mı istiyorsunuz; buna siz karar vereceksiniz. Sizin sağlıklı olmanızı sağlayacağız öncelikle. Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı, hastane bakanlığı değil. Hastalığınız da başımızın üstünde, dünyanın en iyi sağlık alt yapısıyla sizi tedavi ederiz. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden bir tanesi. Bunu örnek alan birçok ülke var. Bugün dünyanın 160 ülkesinden Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti alıyorlar. Bundan 30 sene önce bizim insanımız kalp ameliyatı için yurt dışına gidiyordu. Biz sağlıkta dünyanın en iyi hizmetini yapan ülke halindeyiz. İnsan gücümüz de alt yapımız da öyle. Sağlık teknolojisi üretimi de gerçekleştiriyoruz."