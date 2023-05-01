Bakan Kurum, Kartal ve Zeytinburnu'ndaki programlarda konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tribünlerin kaba inşaatları tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede çatımızı kapatacağız ve önümüzdeki yıl şubat ayında en yeni, en modern haliyle nice başarılara imza atabileceğimiz bir tesise kavuşmuş olacağız." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, seçim çalışmalarına Kartal ve Zeytinburnu'ndaki programlarla devam etti.

Orhantepe Mahallesi Çınar Caddesi'nde vatandaşlara seslenen Kurum, Kartal'daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Kurum, Kartal'daki birçok mahallede büyük kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini belirterek, "Orhantepe'de 14 etapta 801 konutumuz ve 150'ye yakın dükkanımızın Bakanlığımız ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü dönüşümünü yürütüyor. Hamdolsun 1. ve 2. ve 14. etaplarda 250 konutumuz ve dükkanlarımızın yapımını tamamladık. Bugün de 2. etapta hak sahiplerini belirlediğimiz 62 konutumuz ve 12 dükkanımızın anahtarlarını vatandaşlarımıza vereceğiz. 1. ve 14. etaplar için de müjde bekliyorlar. Oralarda da en kısa sürede anahtarları teslim edeceğiz." diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projelerinde asıl hedeflerinin vatandaşın huzur ve güven içinde yaşaması olduğunu vurgulayan Kurum, "Yeni Mahalle, Cevizli, Yakacık ve Hürriyet'te mülkiyetle ilgili problemler vardı, biliyoruz. İnşallah Kartal'da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız. Herkes tapusuna kavuşacak." müjdesini verdi.

Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla özellikle depremin ardından dikkati çeken bir kurum olarak ön plana çıkan TOKİ'nin son 21 yılda çok büyük başarılara imza attığını kaydederek, şöyle devam etti:

"TOKİ, 1984'te kurulmuş ve 2002'ye kadar sadece 43 bin konut üretmiş. Ne demişler, 'At sahibine göre kişner.' Son 21 yılda TOKİ tam 1 milyon 180 bin konut üretmiş. Okullardan aile sağlık merkezlerine, üniversite binalarına, camilere, millet bahçelerine, spor komplekslerine kadar. 37 bin de sosyal donatı inşa etti. 81 ilimize milyonlarca metrekare millet bahçesi kazandırdı. Şimdi Kılıçdaroğlu'na Kartal'dan soruyorum; 5 yıldır Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir belediyeleri sizde. Kaç konut başlattınız? Mesela Kartal'da, Orhantepe'de kaç konut inşa ettiniz? Sıfır. Bunlar üretemez, ancak meydanlara gelip boş vaatler sunarlar. "

Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi şantiyesinde işçilerle buluştu

Bakan Kurum, daha sonra Abdi İpekçi Spor Kompleksi TOKİ şantiyesindeki işçilerle akşam yemeğinde buluştu.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Kurum, "Burada işçi kardeşlerimiz Türk sporuna, sporcusuna çok önemli bir eserin kazandırılması için emek sarf ediyor. Yine 1,5 milyonluk büyük İstanbul kentsel dönüşümü için, sosyal donatılarımız için koşturan kardeşlerimiz. Yine Kahramanmaraş depreminin ardından 11 ilimizde yapılacak 650 bin konutumuzun kahramanlarıyla buradayız. Sizin hakkınızı ödeyemeyiz." diye konuştu.

Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin, toplamda 150 bin metrekare inşaat alanına sahip, 37 bin metrekare salon alanı, 10 bin kişilik seyirci kapasitesi ve 20 bin metrekareden fazla peyzaj alanıyla sınıfında en ileri özelliklere sahip bir kompleks olacağını söyledi.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve TOKİ yetkilileriyle inşaat alanını gezerek bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun daha modern ve depreme dayanıklı bir tesis olarak yenilenmesi için proje hazırlanması talimatı verdiğini söyledi.

Kurum, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla bir çalışma başlattıklarını anlatarak, "Burada Türk sporu ve Türk sporcusu adına çok önemli bir tesisin yapımına başlandı. TOKİ Başkanlığımız eliyle inşa sürecini başlattığımız 10 bin kişilik büyük salonu, 3 adet 3 bin kişi kapasiteli antrenman sahası, yine bin kişi kapasiteli milli takımlarımızın antrenman yapacağı saha, otelleri, alışveriş alanları ve yeşil alanlarıyla Zeytinburnu'na, İstanbul'a değer katacak bir projenin inşa süreci gece gündüz devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Kurum, inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tribünlerin kaba inşaatları tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede çatımızı kapatacağız ve önümüzdeki yıl şubat ayında en yeni, en modern haliyle Türk sporunun dünyaya her türlü tesis olarak meydan okuyabileceği, nice başarılara imza atabileceğimiz bir tesise kavuşmuş olacağız." dedi.

Bakan Kurum, buradaki çalışmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) engellenmek ve yavaşlatılmak istendiğini fakat projenin kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Türk sporu ve sporcusu için, gençler için güzide bir eseri İstanbul'a kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"İBB, buranın imar planına aykırı olduğunu söyleyip, türlü bahaneler üreterek inşaatın ilerlememesi adına elinden geleni yapmış, üstüne düşen işler olan deplase işleri, altyapı işlerini de yapmamıştır. Şantiyemizi mühürlemiş, işin gecikmesi adına elinden gelen her gayreti göstermiştir. Biz gençliğimiz yararına her işte olduğu gibi onlara pabuç bırakmadık. Yapılması gereken işleri arkadaşlarımızla hukuka, imar planına, imar yönetmeliğine uygun olarak yürüttük. "

Kurum, daha sonra şantiyedeki işçilere Togg marka aracın anahtarını vererek, birlikte alanda tur attı.