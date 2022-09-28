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Bakan Koca: "Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti"

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Bakan Koca: 'Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca Ankara Güncel Haberler

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