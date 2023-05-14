Bakan Kirişci, oyunu 51 yıl önce mezun olduğu okulda kullandı

TARIM ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Vahit Kirişci, oyunu 51 yıl önce mezun olduğu Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu'nda kullandı.

Bakan Vahit Kirişci, 1972 yılında mezun olduğu ilkokula oy kullanmak için AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile geldi. Oy kullanacağı 1062 numaralı sandığın olduğu sınıfa geçen Kirişci, sandık görevlilerine başarılar diledi. Ardından oy pusulasını alıp kabine geçen Kirişci, oyunu kullandıktan sonra zarfı sandığa atmadan önce açıklama yaptı. 14 Mayıs'ın Türkiye demokrasisi için önemli bir tarih olduğunu ifade eden Bakan Vahit Kirişci, şunları söyledi:

Bakan Vahit Kirişci daha sonra zarfı sandığa atarak oyunu kullandı. Diğer sandıkları da dolaşan Kirişci, oy kullanmaya gelenlere vatandaşlık görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür etti. Kirişci, okula ismi verilen Şehit Haşim Yenigül için okulda yapılan köşeyi de ziyaret edip dua etti.