Bakan Karaismailoğlu'ndan motosiklet kullanıcılarına Avrasya Tüneli'nden geçiş müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Boğaz geçişine önemli bir alternatif olan, Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki güzergahta hizmet veren Avrasya Tüneli'nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da faydalanacak. Avrasya Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2022'nin İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, motosiklet ve bisiklet endüstrisinin bölgedeki en önemli etkinliklerinden biri olan Motobike İstanbul'un sektörün üretici, yatırımcı ve alıcılarını bir araya getirmesi, onlara yeni iş fırsatları sunması açısından ulusal ve uluslararası katılımcılar için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Tüm paydaşları aynı çatıda buluşturması bakımından son derece önemli bulduğu, seminer, atölye ve etkinlikleriyle bilgi paylaşımına zemin sunan bu fuarın, sektörün gelişmesi adına kıymetli bir görev üstlendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım, hemen her sektördeki arz talep dengesi ile yakından ilgilidir. Sosyal, politik, teknik, ekonomik kültürel ilişkilerin merkezindedir ulaşım, her biriyle doğrudan ve ilgilidir. Ayrıca, ulaşım sektörü tüm bunları birbirine bağlar. Ulaşım, küresel etkileşimin sürekli arttığı çağımızda stratejik önemde. Biz de ülkemizin jeostratejik konumunu, bölgesiyle her anlamdaki entegrasyon politikalarını ve ekonomik hedeflerini göz önüne alarak ulaşımın en etkin, verimli, yenilikçi argümanları olan 'lojistik-mobilite-dijitalleşme' başlıklarını ve akıllı ulaşım sistemlerini gündemimize aldık. Bu alanlara yönelik doğru strateji ve politikalar ile gerçekçi hedefler belirledik. Toplu taşımada ve hizmet araçlarında elektrikli taşıtların kullanımının artmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çevrenin sürdürülebilirliği için ve ulaşım alanında temiz enerjiye geçilmesine yönelik olarak yerli ve milli teknolojilerin gelişmesini teşvik ediyoruz."

"Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde yıllık toplam 85 milyar 581 milyon TL tasarruf sağladık"

Bakan Karaismailoğlu, sayıları hızla artan elektrikli araçların Türkiye'de de yaygınlaşmasını mümkün kılacak teknik ve idari altyapıya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Şehirlerde bisiklet ve scooter kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyoruz." dedi.

Son 20 yılda ulaşım alanında dev atılımlara, reform niteliğinde çalışmalara imza attıklarını anımsatan Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, otoyollar ve YHT hatları gibi mega ulaşım projelerini başarıyla bitirerek hem milletin hem de dünyanın hizmetine sunduklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, 2003 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 647 kilometreye çıkardıklarını, 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu 13 kattan fazla artırarak 651 kilometreye yükselttiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarrufu elde ettik. Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde 76 milyar 458 milyon TL zaman, 6 milyar TL akaryakıt, 3 milyar TL bakım ve 123 milyon TL çevre olmak üzere yıllık toplam 85 milyar 581 milyon TL tasarruf sağladık. Ayrıca, yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği arttı. Ölümlü trafik kazaları oldukça azaldı. Bu da yılda 9 bin 500 kişinin canını kurtardığımız anlamına gelmekte. Ayrıca emisyon salımını 5 milyon ton azalttık."

"Bu projelerle gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olmaya kararlıyız"

Adil Karaismailoğlu, 20 yılda Türkiye'ye değer katan projeleri 170 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığımız 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile de Türkiye'nin geleceğini tasarlıyoruz. 5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım planladık, bunları yapıyoruz." diye konuştu.

2053 yılına kadar milli gelire katkının 1 trilyon doları bularak yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, "Üretime katkımız ise yaklaşık 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katı olacak. Kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracağız. Bu aynı zamanda çevreci yaklaşımımızı, projelerimizin yakıt, çevre ve zaman tasarruflarını artırarak projelerimizin milli servetimize olan katkılarını da güçlendirecek. Bu projelerle biz gelişmekte olan değil, gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişim altyapısının gelişiminde hızla gelişen, büyüyen şehirlerin ve dijitalleşmenin getirdiği yeni teknolojilerin kent içi ulaşımdaki hareketlilik ekosistemini değişime uğrattığını aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle büyükşehirlerimizin caddelerinde ortalama hızları saatte 50 kilometrenin altında elektrikli ve elektriksiz çeşitleri olan mikro hareketlilik araçları oldukça arttı. 2003 yılında yaklaşık 1 milyon olan motosiklet sayısının bugün 4 milyona dayanması da motosiklet kullanımına yönelik talebin giderek arttığını gösteriyor. 2022'ninş şubat ayı TÜİK verilerine göre, motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın ocak-şubat ayına göre yüzde 15,6 yükseldi. 2022 yılı şubat ayında 14 bin 468 adet tescil yapıldı. 2021 şubat ayında bu sayı 12 bin 517 adetti. Bugün trafiğe kayıtlı yaklaşık 25,4 milyon taşıt bulunuyor ve bunun 3,8 milyonunu, yani yüzde 15'ini motosikletler oluşturuyor. Bu noktada Bakanlık olarak motosiklet kullanıcılarının önce can, hemen sonra da mal güvenliği için çok önemli çalışmalar yapıyoruz."

Yolların sadece altyapılarını değil, üst ve sanat yapılarını da üstün bir planlamayla tasarlayıp inşa ettiklerini, trafik seyrinde can ve mal emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu kapsamda, kaza anındaki çarpışma şiddetinin azaltılmasına yönelik olarak kara yolları üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini diğer adıyla "Motorcu Dostu Bariyerleri" kurduklarını, mevki sayısı ve uzunluklarını da artırdıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, bu oto korkulukları, motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyduklarını belirterek, "Kara yollarımızın kaza tespit tutanaklarının analizlerine göre, en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin 100 metrenin üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemleri kurduk. Bu yıl içerisinde 40 bin metrenin üzerinde koruyucu oto korkuluk kurmayı planladık. Ayrıca, Türkiye Motosiklet Platformu ile bir araya geldik ve 190 noktaya 'Motorcu Dostu Bariyer' planlamasını belirledik." şeklinde konuştu.

"Avrasya Tüneli'nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da faydalanacak"

Ulaştırma ve Altyapı BakanıKaraismailoğlu, motosiklet kullanıcıları için bir müjde paylaşmak istediğini dile getirerek, "Boğaz geçişine önemli bir alternatif olan, Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki güzergahta hizmet veren Avrasya Tüneli'nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da faydalanacak. Avrasya Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Son dönemde özellikle gençler arasında scooter ve elektrikli bisiklet gibi mikro hareketlilik araçların kullanımının arttığını gözlemlediklerini kaydeden Karaismailoğlu, yurdun dört bir yanında yeni bisiklet yollarının yapım çalışmalarına devam edeceklerini, bisiklet ve mikro hareketlilik araçlarının yollarını metro ve tren hatlarına entegre ettiklerini söyledi.

Şehirlerin içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına bu tür çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklere de devam edeceklerini bildiren Karaismailoğlu, motosiklet ve bisiklet sektörünün üretici, yatırımcı ve alıcılarını bu uluslararası arenada bir araya getiren fuarın başarılarının devamlı olmasını diledi.

"Motorcular için milat olan bir gün…"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise motorcu dostu bariyerlerin önemine işaret ederek, Bakan Karaismailoğlu ile bir açılışta beraber motosiklete bindiğini, "Motorcu Dostu Bariyerler"den Karaismailoğlu'na bahsettiğini söyledi.

"Sayın Bakanımızın 'Biz o kadar büyük yatırımlar yapıyoruz ki bu bariyeri yapmak bizim için hiç sorun değil' demesini hayatım boyunca unutamayacağım" ifadesini kullanan Sofuoğlu, o günün motorcular için milat olan bir gün olduğunu kaydetti.

Açılışa Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ve fuarda bulunan firma temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Motosiklet Platformu Motorcu Dostu Bariyer standını ziyaret etti. Karaismailoğlu, daha sonra, 24 Nisan Pazar günü sona erecek fuar ve fuara katılan firmaların motosikletleri hakkında bilgi aldı.

Fuara Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da katıldı.