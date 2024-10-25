GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak?

Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve elenen Trabzonspor'un elde ettiği gelirler açıklandı. GS Avrupa'da ne kadar kazandı?

GS UEFA AVRUPA LİG'İNDEN NE KADAR KAZANDI?

Avrupa Ligi'nde iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray şu ana kadar 12.65 milyon Euro kazanarak temsilcilerimiz arasında en fazla kazanan takım oldu.

FENERBAHÇE

Avrupa Ligi'de bir galibiyet ve iki beraberlik elde eden sarı - lacivertlilerin kasasına giren rakam ise 7.08 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ

Deplasmanda Lyon'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş ise 5.51 milyon Euro kazandı.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK

Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan İstanbul ekibinin kasasına şimdiye kadar 3.8 milyon Euro girdi.