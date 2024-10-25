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Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Hatayspor ve Kayserispor arasında gerçekleşecek olan futbol karşılaşması hakkında detaylar merak ediliyor. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı, ayrıca yayınının şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözleri Hatayspor ile Kayserispor arasında gerçekleşecek olan karşılaşmaya çevrildi. Bu önemli maç, hem takımların ligdeki durumunu etkileyecek hem de taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bir mücadele olacak. Peki, Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor - Kayserispor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.

HATAYSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

BEIN SPORTS İZLE

Eğer D-Smart veya Tivibu gibi bir dijital platforma abone iseniz, Bein Sports kanallarına bu platformlar üzerinden erişebilirsiniz. Bu platformların kanalları için frekans bilgisi genellikle gerekmemektedir, çünkü bu kanallar internet üzerinden yayınlanır.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 1 HD

Frekans: 11853 MHz

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Bein Sports 2 HD

Frekans: 11853 MHz

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Bein Sports 3 HD

Frekans: 11853 MHz

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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