Süper Lig'de 10. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözleri Hatayspor ile Kayserispor arasında gerçekleşecek olan karşılaşmaya çevrildi. Bu önemli maç, hem takımların ligdeki durumunu etkileyecek hem de taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bir mücadele olacak. Peki, Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor - Kayserispor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.

HATAYSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 1 HD

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Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Bein Sports 2 HD

Frekans: 11853 MHz

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Bein Sports 3 HD

Frekans: 11853 MHz

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)