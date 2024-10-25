Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak?

A Milli Takım maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. A Milli Takım gruptaki 5. maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Galler maçı için geri sayım başladı. Milli heyecan, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası elemelerindeki bu önemli karşılaşması, milli takımımızın turnuvadaki geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler Maçı 16 Kasım 20.00'da oynanacak.

TÜRKİYE- GALLER MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türkiye- Galler maçı saat 20.00'de oynanacak. Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PERFORMANSI

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü ve henüz puan alamayan Karadağ son sırada yer aldı.