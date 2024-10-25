Üye Girişi
Haberler

Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak?

Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol severlerin merakla beklediği Türkiye - Galler maçının tarihi belli oldu. Milli heyecan, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Maçın ne zaman oynanacağına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

A Milli Takım maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. A Milli Takım gruptaki 5. maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Galler maçı için geri sayım başladı. Milli heyecan, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası elemelerindeki bu önemli karşılaşması, milli takımımızın turnuvadaki geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler Maçı 16 Kasım 20.00'da oynanacak.

Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE- GALLER MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türkiye- Galler maçı saat 20.00'de oynanacak. Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak?

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PERFORMANSI

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü ve henüz puan alamayan Karadağ son sırada yer aldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı Soğuk Haber Türkiye Galler Futbol Yaşam Spor

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

 Karanlık eller yeniden iş başında! Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı

Karanlık eller yeniden iş başında! Polis aracına böyle saldırdılar
Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Ekim Çeşme, Menderes, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç? Line TV CANLI ŞİFRESİZ izle! Bursa Line TV telefondan, televizyondan maçlar nasıl izlenir? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 25 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? Orgeneral Ergin Saygun kimdir? Emekli Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun ne dedi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Seyfi Birbir intihar mı etti, neden intihar etti? (Müge Anlı) Seyfi Birbir öldü mü? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.