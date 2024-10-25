Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)

Türkiye ve Ukrayna Kadın Milli Futbol Takımları arasında gerçekleşecek heyecan dolu karşılaşmanın tarihi futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, müsabakanın yayın detaylarını ve hangi kanalda ekranlara geleceğini merakla araştırıyor. Türkiye-Ukrayna maçı, hem takımların performansını görmek hem de kadın futboluna duyulan ilgiyi artırmak açısından önemli bir karşılaşma olacak. Peki, Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)

TÜRKİYE- UKRAYNA KADIN MİLLİ FUTBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu. Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol maçı, 25 Ekim Cuma günü oynanacak.

TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Kadın A Millî Takımımız turu geçmesi halinde bugün 19.00'da oynanacak Yunanistan - Belçika eşleşmesinin 29 Ekim'deki rövanşı sonrası rakibini eleyen takımla Kasım ayında play-off 2. turunda karşılaşacak. Bu eşleşmenin de galibi, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne adını yazdıracak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Selda AKGÖZ (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S. K), Fatma ŞAHİN (Fatih Vatan Spor), Gamze Nur YAMAN (Galatasaray A.Ş.)

Defans: Sejde Aylin ABRAHAMMSON (Club Brugge), Didem KARAGENÇ, İlayda CİVELEK (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Ümran ÖZEV (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Gülbin HIZ (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S. K), Fatma SAKAR (FC Union Berlin), Dilara Soley DELİ (Sporting Club de Huelva), Eda KARATAŞ (Galatasaray A.Ş)

Orta Saha: Ebru TOPÇU, Arzu KARABULUT (Galatasaray A.Ş), Halle HOUSSEİN (West Ham United), Derya ARHAN, Ece TÜRKOĞLU, (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet ÇAL, Elif KESKİN (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Miray CİN (SC Freiburg), Birgül SADIKOĞLU (Sporting Club de Huelva)

Forvet: Busem ŞEKER (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Melike ÖZTÜRK (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S. K), Kader HANÇAR (Fatih Vatan Spor), Melike Pekel (SKN St. Pölten)